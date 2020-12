Juventus-Napoli, quando si gioca? Ipotesi recupero al posto della sfida di ritorno (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Serie A va in pausa per le festività natalizie ma continua a tenere banco la questione legata al recupero di Juventus-Napoli dopo la sentenza definitiva di terzo grado che ha disposto la disputa della partita. Il calendario è davvero molto fitto e trovare una data utile per il recupero appare impresa proibitiva, visto anche i cammini europei dei bianconeri e dei partenopei. Al momento quindi l’Ipotesi più plausibile, che però deve ancora essere ufficializzata, sembra essere quella che porta allo “scambio” con il match di ritorno previsto al “Maradona” il prossimo 13 febbraio alle ore 18:00. In quella data si potrebbe quindi giocare all‘Allianz Stadium la sfida non disputata nel girone di andata, per poi ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Serie A va in pausa per le festività natalizie ma continua a tenere banco la questione legata aldidopo la sentenza definitiva di terzo grado che ha disla disputapartita. Il calendario è davvero molto fitto e trovare una data utile per ilappare impresa proibitiva, visto anche i cammini europei dei bianconeri e dei partenopei. Al momento quindi l’più plausibile, che però deve ancora essere ufficializzata, sembra essere quella che porta allo “scambio” con il match diprevisto al “Maradona” il prossimo 13 febbraio alle ore 18:00. In quella data si potrebbe quindire all‘Allianz Stadium lanon disputata nel girone di andata, per poi ...

