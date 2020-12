Juventus-Napoli, Pistocchi sulla sentenza del CONI: “Incapacità da FIGC e Ordinamento Sportivo. Caos evitabile? Ho la mia idea” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Collegio di garanzia del CONI, azzerando ogni precedente decisione sul caso Juventus-Napoli, in programma lo scorso 4 ottobre.Il noto giornalista ed opinionista, Maurizio Pistocchi, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, palando della sentenza del CONI su Juventus-Napoli:Di seguito le parole dell'ex conduttore Sportivo Mediaset."Si è dimostrata l’inconsistenza e l’Incapacità dei dirigenti del calcio italiano. Il protocollo è sbagliato, perché consentiva degli spazi di intervento, ma allo stesso tempo cercava di escluderli. Questa è una grande sconfitta per l’Ordinamento Sportivo e la FIGC. Fin da subito si era compreso fosse una situazione che avrebbe potuto avere ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Collegio di garanzia del, azzerando ogni precedente decisione sul caso, in programma lo scorso 4 ottobre.Il noto giornalista ed opinionista, Maurizio, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, palando delladelsu:Di seguito le parole dell'ex conduttoreMediaset."Si è dimostrata l’inconsistenza e l’dei dirigenti del calcio italiano. Il protocollo è sbagliato, perché consentiva degli spazi di intervento, ma allo stesso tempo cercava di escluderli. Questa è una grande sconfitta per l’e la. Fin da subito si era compreso fosse una situazione che avrebbe potuto avere ...

