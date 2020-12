Juventus, la lettera di Andrea Agnelli: “Consapevoli delle nostre forze. Lotteremo fino alla fine per il 10° scudetto consecutivo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Juventus conclude il 2020 con una vittoria.Un avvio di stagione poco brillante e una classifica che non sorride ai bianconeri, che salutano l'anno corrente al 6° posto, nonostante l'ultima vittoria contro la Fiorentina: si conclude così il 2020 della "Vecchia Signora", dopo una serie di alti e bassi che non hanno però spaventato la Juventus, decisa a rialzare la testa per conquistare il 10° scudetto consecutivo. Un obiettivo sottolineato dal presidente bianconero Andrea Agnelli in una lettera inviata al forum bianconero VecchiaSignora.com. "Chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari... Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Laconclude il 2020 con una vittoria.Un avvio di stagione poco brillante e una classifica che non sorride ai bianconeri, che salutano l'anno corrente al 6° posto, nonostante l'ultima vittoria contro la Fiorentina: si conclude così il 2020 della "Vecchia Signora", dopo una serie di alti e bassi che non hanno però spaventato la, decisa a rialzare la testa per conquistare il 10°. Un obiettivo sottolineato dal presidente bianconeroin unainviata al forum bianconero VecchiaSignora.com. "Chiudiamo un anno che nessuno avrebbe immaginato di vivere. Il primo pensiero è diretto a tutti voi e ai vostri cari... Spero che stiate tutti bene, anche se so che non sarà così. Abbiamo perso famigliari e amici, fatichiamo sul ...

