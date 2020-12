Juventus, i bianconeri blindano Da Graca: rinnovo fino al 2025 per il baby attaccante palermitano (Di giovedì 24 dicembre 2020) La Juventus blinda Marco Da Graca.L'attaccante classe 2002, nato e cresciuto a Palermo, ha praticamente prolungato il suo contratto con i bianconeri fino al 2025, mancano soltanto le ultime formalità di rito.Dotato di un gran mancino, Da Graca, che in CR7 vede un maestro oltre che un idolo e un calciatore da cui prendere spunto, lo scorso 2 dicembre è stato anche aggregato in prima squadra in Champions League a conferma del percorso di crescita e delle grandi potenzialità che, anche Andrea Pirlo, ha visto nel giovanissimo attaccante. La Juventus, che lavora in prospettiva, ha recepito i segnali ed è pronta a blindare il suo nuovo gioiellino. Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Lablinda Marco Da.L'classe 2002, nato e cresciuto a Palermo, ha praticamente prolungato il suo contratto con ial, mancano soltanto le ultime formalità di rito.Dotato di un gran mancino, Da, che in CR7 vede un maestro oltre che un idolo e un calciatore da cui prendere spunto, lo scorso 2 dicembre è stato anche aggregato in prima squadra in Champions League a conferma del percorso di crescita e delle grandi potenzialità che, anche Andrea Pirlo, ha visto nel giovanissimo. La, che lavora in prospettiva, ha recepito i segnali ed è pronta a blindare il suo nuovo gioiellino.

acffiorentina : ?| 90’ La Fiorentina si impone 0-3 sui bianconeri allo Juventus Stadium ?????? Juventus ?? Fiorentina 0??-3??… - Sport_Mediaset : #JuventusFiorentina, la moviola: mancano due rigori ai bianconeri, #BorjaValero da rosso. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #JuventusNapoli, si cerca la data per il recupero: spunta l’ipotesi 14 febbraio. In questo caso la sfida di andata… - Mediagol : #Juventus, i bianconeri blindano Da Graca: rinnovo fino al 2025 per il baby attaccante palermitano… - BombeDiVlad : ???? #Juventus, battuta la concorrenza della #Roma per #Reynolds ?? La strategia dei bianconeri #LeBombeDiVlad… -