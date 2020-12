Juventus-Fiorentina | ex arbitro Casarin su La Penna | “Discutibile in ogni parte del campo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L’exPaoloè tornato a parlare degli episodi ditramite le pagine del Corriere della Sera. “Laè statoindel– afferma sul direttore di gara della sfida dell’Allianz Stadium – Bene il Var a correggerlo sul cartellino rosso da mostrare a Cuadrado, il mancato secondo giallo a Borja Valero è un errore grave. I rigori per la Juve? Difficile giudicare, non ci sono direttive stabili per i contatti in area di rigore ma resto dell’idea che il rigore dovrebbe essere una roba seria.” SportFace.