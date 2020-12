Juventus, Bonucci carica i suoi: “Difendiamo quello che abbiamo sul petto” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Leonardo Bonucci, dopo il messaggio di scuse postato sul profilo Instagram in occasione della sconfitta maturata contro la Fiorentina, ha voluto caricare tutto l’ambiente bianconero in vista delle prossime sfida, Parole che sanno di rivincita dopo le critiche riguardanti il rendimento di tutta la squadra, deludente soprattutto in campionato. Juventus: il messaggio di Bonucci “abbiamo conquistato vittorie importanti. A Barcellona. A Parma. Come il Derby. Vittorie da Juve. Poi abbiamo subito una sconfitta, quella di ieri, che fa male. Ma la voglia di rivincita è immensa. Difendiamo quello che abbiamo sul petto! FINO ALLA FINE” Leggi anche:Juventus, pessime notizie dalla Francia: il difensore verso la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 24 dicembre 2020) Leonardo, dopo il messaggio di scuse postato sul profilo Instagram in occasione della sconfitta maturata contro la Fiorentina, ha volutore tutto l’ambiente bianconero in vista delle prossime sfida, Parole che sanno di rivincita dopo le critiche riguardanti il rendimento di tutta la squadra, deludente soprattutto in campionato.: il messaggio diconquistato vittorie importanti. A Barcellona. A Parma. Come il Derby. Vittorie da Juve. Poisubito una sconfitta, quella di ieri, che fa male. Ma la voglia di rivincita è immensa.chesul! FINO ALLA FINE” Leggi anche:, pessime notizie dalla Francia: il difensore verso la ...

bonucci_leo19 : La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c’è nul… - ZZiliani : + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + IN UN CASSETTO DELLA VECCHIA SEDE #JUVENTUS TROVATI DOCUMENTI ASL CON TRACCE DI… - Gazzetta_it : Non solo #CR7 e #Morata, il decollo #Juve grazie alla difesa bunker. Nessuno come lei in #Europa - fedro1016 : RT @InNomeDellaJ: Ho perso followers perché non odio Bonucci, perché non offendo la madre del giocatore-bersaglio di turno, perché sarò ete… - infoitsport : Juventus, Bonucci sul ko con la Fiorentina | “Voglia di rivincita” -