Juric lancia l’allarme: «Voglio la salvezza, ma così è un suicidio» – VIDEO (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ivan Juric ha parlato al termine di Verona-Inter Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa 2-1 contro l’Inter. «In questi tre mesi i ragazzi sono andati oltre ogni aspettativa, come sacrificio e voglia di lavorare. Andare avanti così sarebbe un suicidio. Saprà la società quali passi fare per garantire continuità. Io Voglio conquistare la salvezza, per me sarebbe già fantastico. Questo è il mio unico obiettivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ivanha parlato al termine di Verona-Inter Ivan, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa 2-1 contro l’Inter. «In questi tre mesi i ragazzi sono andati oltre ogni aspettativa, come sacrificio e voglia di lavorare. Andare avantisarebbe un. Saprà la società quali passi fare per garantire continuità. Ioconquistare la, per me sarebbe già fantastico. Questo è il mio unico obiettivo». Leggi su Calcionews24.com

UgoBaroni : RT @SkySport: Probabili formazioni di Verona-Inter: dubbi in attacco per Juric, Conte lancia Vidal - infoitsport : Probabili formazioni di Verona-Inter: dubbi in attacco per Juric, Conte lancia Vidal - SkySport : Probabili formazioni di Verona-Inter: dubbi in attacco per Juric, Conte lancia Vidal - sportli26181512 : Probabili formazioni di Verona-Inter: dubbi in attacco per Juric, Conte lancia Vidal: I nerazzurri fanno visita all… - calciodangolo_ : ?? Le probabili formazioni di #FiorentinaVerona per il #fantacalcio: #Bonaventura cerca spazio, Juric lancia la copp… -