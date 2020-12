Johnny Depp | Netflix USA rimuove tutti i suoi film dal catalogo | fan in rivolta

cremino01 : RT @aperitivocongin: Cioè capiamoci, Johnny Depp è innocente. Se togliete i suoi film, se annullate contratti ad un uomo innocente, perché… - justlifeonmars : RT @aperitivocongin: Cioè capiamoci, Johnny Depp è innocente. Se togliete i suoi film, se annullate contratti ad un uomo innocente, perché… - lucemdiem : RT @aperitivocongin: E anzi, Chris Brown è solo una parte dello schifo che c'è nel mondo dello spettacolo ma non si vede! Johnny Depp è inn… - lucemdiem : RT @aperitivocongin: Cioè capiamoci, Johnny Depp è innocente. Se togliete i suoi film, se annullate contratti ad un uomo innocente, perché… - shelovesnjh : RT @aperitivocongin: Cioè capiamoci, Johnny Depp è innocente. Se togliete i suoi film, se annullate contratti ad un uomo innocente, perché… -

Il colosso di film streaming americano si scaglia contro l'attore che, dopo essere stato escluso dalla saga di Animali Fantastici, si vede cancellare i suoi titoli dal catalogo ...Ma i fan insorgono. Brutta notizia per l’attore Johnny Depp e, soprattutto, per la sua carriera e il suo portafogli: Netflix ha tolto tutti i suoi film dal catalogo, anche se non in tutti i paesi in ...