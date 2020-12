Joel Obi e la frase razzista | “Marconi ammetta di aver sbagliato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 dicembre 2020) “Accetterei le scuse disolo che dicesse la verità. Che poi si scusi o no non conta. Si va avanti e la vita continua ma lui deve ammettere dipronunciato quella. Ha, lo riconosca, mi basta“. Lo ha ribadito in maniera chiaraObi, giocatore del Chievo vittima di razzismo durante la sfida con il Pisa a seguito della‘La rivolta degli schiavi’ pronunciata da Michele. Un caso che ha generato clamore e per il quale la procura della FIGC ha aperto un’inchiesta. “Perché nell’intervallo non siete rimasti negli spogliatoi fermando la gara? A mente fredda penso che sarebbe stato giusto perché è successa una cosa gravissima, infamante – ha ammesso Obi in un’intervista a ‘La Repubblica’ -. Ma sul momento volevo dimostrarmi più forte, ...