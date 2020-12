Jo Squillo vola alle Maldive per Natale. Scoppia la bufera: “Non si può uscire dalle regioni, lei esce dal continente” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Jo Squillo vola alle Maldive per Natale. Scoppia la bufera social Jo Squillo vola alle Maldive per Natale e Scoppia la bufera sui social. La conduttrice ha pubblicato un video su Instagram direttamente dall’aeroporto: “A me non piace il Natale ma non ditelo a nessuno”, dice Jo Squillo. Sui social si scatenano i commenti di chi ha trovato fuori luogo il viaggio in tempi di restrizioni anti Covid. “Non si può uscire dalle regioni, ma lei esce dal continente”, “In questo periodo è di cattivo gusto”. E ancora: “Le regole devono seguirle ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Joperlasocial Joperlasui social. La conduttrice ha pubblicato un video su Instagram direttamente dall’aeroporto: “A me non piace ilma non ditelo a nessuno”, dice Jo. Sui social si scatenano i commenti di chi ha trovato fuori luogo il viaggio in tempi di restrizioni anti Covid. “Non si può, ma leidal”, “In questo periodo è di cattivo gusto”. E ancora: “Le regole devono seguirle ...

