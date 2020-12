Izzo in gol contro il Napoli: “Sono napoletano, ma ho esultato perché…” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Armando Izzo, difensore del Torino, in gol allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, ha scritto un post sui social in cui ha voluto spiegare la sua esultanza nonostante le sue origini napoletane."Ci tenevo a chiarire alcune cose riguardo il goal di ieri sera", ha esordito il difensore granata. "Sono napoletano, e adoro la mia città ma Sono un professionista e difendo il mio club e il mio lavoro. L’esultanza è stato un momento di gioia per tutti i sacrifici ,i momenti duri di questi mesi miei ,del mio club, e dei miei compagni di squadra. Non è mia intenzione mancare di rispetto alle mie origini che adoro, al mio presente e alla mia professionalità".caption id="attachment 1070453" align="alignnone" width="1024" Izzo (getty images)/captionembedcontent src="instagram" ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) Armando, difensore del Torino, in gol allo stadio Diego Armando Maradona di, ha scritto un post sui social in cui ha voluto spiegare la sua esultanza nonostante le sue origini napoletane."Ci tenevo a chiarire alcune cose riguardo il goal di ieri sera", ha esordito il difensore granata. ", e adoro la mia città maun professionista e difendo il mio club e il mio lavoro. L’esultanza è stato un momento di gioia per tutti i sacrifici ,i momenti duri di questi mesi miei ,del mio club, e dei miei compagni di squadra. Non è mia intenzione mancare di rispetto alle mie origini che adoro, al mio presente e alla mia professionalità".caption id="attachment 1070453" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionembedcontent src="instagram" ...

