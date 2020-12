Italtel, Exprivia presenta offerta vincolante (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia ha deliberato di presentare un’offerta vincolante e irrevocabile a supporto di una proposta di concordato in continuità di Italtel. Il 31 marzo 2020 Italtel, di cui attualmente Exprivia detiene l’81% del capitale sociale, ha depositato domanda di concordato “in bianco”. Il termine per il deposito del piano concordatario è stato prorogato varie volte ai sensi di legge, anche tenuto conto degli effetti della pandemia Covid e da ultimo è stato fissato in via non più ulteriormente prorogabile per il 5 febbraio 2021. Come altrettanto comunicato al mercato in data 8 luglio scorso, Exprivia si è riservata di monitorare gli sviluppi della vicenda relativa alla propria controllata ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato dire un’e irrevocabile a supporto di una proposta di concordato in continuità di. Il 31 marzo 2020, di cui attualmentedetiene l’81% del capitale sociale, ha depositato domanda di concordato “in bianco”. Il termine per il deposito del piano concordatario è stato prorogato varie volte ai sensi di legge, anche tenuto conto degli effetti della pandemia Covid e da ultimo è stato fissato in via non più ulteriormente prorogabile per il 5 febbraio 2021. Come altrettanto comunicato al mercato in data 8 luglio scorso,si è riservata di monitorare gli sviluppi della vicenda relativa alla propria controllata ...

