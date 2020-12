Italiani popolo di vaccinati (ma non troppo). Il radar Swg (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vaccino sì, ma con calma. Gli Italiani non ne possono più del Covid, ma per vaccinarsi vorrebbero un po’ più di chiarezza. Questo il quadro emerso dall’ultimo radar di Swg. Italiani SPACCATI SUL VACCINO “L’idea dell’organizzazione delle vaccinazioni utilizzando i gazebo a forma di primula viene apprezzata da una larga parte dell’opinione pubblica nazionale, tuttavia vi sono diffuse perplessità su come il governo sta gestendo il piano dell’immunizzazione. Metà dei rispondenti esprime posizioni critiche al riguardo, motivate principalmente da una mancanza di informazioni certe, sia sulla sicurezza del vaccino, sia sui tempi di somministrazione all’intera popolazione”, spiega il sondaggio. Il senso di confusione e incertezza “genera malumore e rimane piuttosto elevata la quota di cittadini che propenderebbe per non vaccinarsi, il 34%. ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 dicembre 2020) Vaccino sì, ma con calma. Glinon ne possono più del Covid, ma per vaccinarsi vorrebbero un po’ più di chiarezza. Questo il quadro emerso dall’ultimodi Swg.SPACCATI SUL VACCINO “L’idea dell’organizzazione delle vaccinazioni utilizzando i gazebo a forma di primula viene apprezzata da una larga parte dell’opinione pubblica nazionale, tuttavia vi sono diffuse perplessità su come il governo sta gestendo il piano dell’immunizzazione. Metà dei rispondenti esprime posizioni critiche al riguardo, motivate principalmente da una mancanza di informazioni certe, sia sulla sicurezza del vaccino, sia sui tempi di somministrazione all’intera popolazione”, spiega il sondaggio. Il senso di confusione e incertezza “genera malumore e rimane piuttosto elevata la quota di cittadini che propenderebbe per non vaccinarsi, il 34%. ...

In cerca di fortuna, italiani popolo di migranti ANSA Nuova Europa Brexit: Londra, mantenuto quanto promesso

(ANSA) - LONDRA, 24 DIC - L'accordo di libero scambio definito oggi con l'Ue sul dopo Brexit rispetta "tutte le promesse fatte al popolo britannico" dal governo di Boris Johnson sul recupero della sov ...

I presepi di San Gregorio Armeno in Italia, il dono della Campania a chi ha sofferto il Covid

Natale 2020, da Napoli spettacolari presepi di San Gregorio Armeno in tutta Italia: le foto Sono venti ... fratello di Diego: "Il Popolo Napoletano gli vuole bene. Spero che il Covid vada via ...

