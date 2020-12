Italiani a Londra disperati: “Abbandonati, senza la possibilità di fare il tampone” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “L’ordinanza per rientrare c’è, ma viviamo nell’incertezza. Sostanzialmente per i tamponi ci hanno detto: arrangiatevi!”, denuncia Elisa Cervetti, una tra gli oltre 15mila Italiani rimasti in Inghilterra dopo il blocco dei voli da Londra e dagli altri aeroporti britannici a causa del nuovo ceppo del Covid-19 che si sta diffondendo. Secondo il piano messo a punto dalla Farnesina, i cittadini residenti in Italia che sono rimasti bloccati in Gran Bretagna potranno rientrare. Potranno tornare anche le persone che, anche se non residenti in Italia, sono in condizioni di criticità e urgenza. Dopo l’accordo raggiunto alla Farnesina con i ministeri di Trasporti e Salute, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha firmato l’ordinanza per il rientro. È previsto il tampone prima della partenza e all’arrivo, e la quarantena obbligatoria di 14 ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) “L’ordinanza per rientrare c’è, ma viviamo nell’incertezza. Sostanzialmente per i tamponi ci hanno detto: arrangiatevi!”, denuncia Elisa Cervetti, una tra gli oltre 15milarimasti in Inghilterra dopo il blocco dei voli dae dagli altri aeroporti britannici a causa del nuovo ceppo del Covid-19 che si sta diffondendo. Secondo il piano messo a punto dalla Farnesina, i cittadini residenti in Italia che sono rimasti bloccati in Gran Bretagna potranno rientrare. Potranno tornare anche le persone che, anche se non residenti in Italia, sono in condizioni di criticità e urgenza. Dopo l’accordo raggiunto alla Farnesina con i ministeri di Trasporti e Salute, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha firmato l’ordinanza per il rientro. È previsto ilprima della partenza e all’arrivo, e la quarantena obbligatoria di 14 ...

