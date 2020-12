Italia zona rossa: lockdown 24 dicembre-6 gennaio/ Faq: spostamenti Natale e deroghe (Di giovedì 24 dicembre 2020) Italia in zona rossa da oggi 24 dicembre fino al 6 gennaio (esclusi 28-29-30 e 4 in zona arancione): misure, divieti e deroghe del nuovo lockdown normato dal Decreto Natale Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)inda oggi 24fino al 6(esclusi 28-29-30 e 4 inarancione): misure, divieti edel nuovonormato dal Decreto

LegaSalvini : ITALIA ZONA ROSSA PER NATALE, PER I CLANDESTINI SEMPRE ZONA VERDE! - repubblica : Decreto Natale, oggi l'Italia entra in zona rossa: tutte le regole da seguire [aggiornamento delle 01:33] - Adnkronos : #Italia #zonarossa, #Conte: 'Se terza ondata, pronti a più protezioni' - VanessaSantoni : RT @InformaCibo: Natale alle porte, AUGURI A TUTTI: da oggi 24 fino al 27 l’Italia è zona rossa, poi arancione - gallimaufrey777 : RT @repubblica: Decreto Natale, oggi l'Italia entra in zona rossa: tutte le regole da seguire [aggiornamento delle 01:33] -