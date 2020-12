Italia zona rossa con terza ondata? Ecco quando potrebbe succedere (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un nuovo lockdown in Italia con l’arrivo della terza ondata: è il timore di molti, che potrebbe avverarsi solo in un determinato caso. Ospite a Porta a Porta, il premier Giuseppe Conte è stato molto chiaro: “Se gli esperti ci dicono che le probabilità di una terza ondata a gennaio è concreta, non ci penso due volte a introdurre e rafforzare la rete di protezione per il periodo natalizio”. Questo perché se si lasciasse correre, seguirebbe subito un’impennata. Invero, sul fatto che ci sia o meno una terza ondata a gennaio, sono tutti più o meno concordi sul fatto che, sì, ci sarà. Ora bisognerà solo valutarne l’entità. L’auspicio è che abbia effetti contenuti, e le misure restrittive imposte durante le festività natalizie dovrebbero servire proprio ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un nuovo lockdown incon l’arrivo della: è il timore di molti, cheavverarsi solo in un determinato caso. Ospite a Porta a Porta, il premier Giuseppe Conte è stato molto chiaro: “Se gli esperti ci dicono che le probabilità di unaa gennaio è concreta, non ci penso due volte a introdurre e rafforzare la rete di protezione per il periodo natalizio”. Questo perché se si lasciasse correre, seguirebbe subito un’impennata. Invero, sul fatto che ci sia o meno unaa gennaio, sono tutti più o meno concordi sul fatto che, sì, ci sarà. Ora bisognerà solo valutarne l’entità. L’auspicio è che abbia effetti contenuti, e le misure restrittive imposte durante le festività natalizie dovrebbero servire proprio ...

repubblica : Decreto Natale, oggi l'Italia entra in zona rossa: tutte le regole da seguire [aggiornamento delle 01:33] - LegaSalvini : ITALIA ZONA ROSSA PER NATALE, PER I CLANDESTINI SEMPRE ZONA VERDE! - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - 89Colandrea : RT @Open_gol: Un ripasso delle misure in vigore da oggi - paradisoa1 : RT @nefelef: buona zona rossa Italia ???? -