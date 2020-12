Israele torna al voto e dimostra all’Italia come si comporta un Paese democratico (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si prenda nota: si può benissimo andare al voto anticipato anche nel pieno della seconda ondata della pandemia di Covid 19 e mentre si prospetta un terzo lockdown. Non solo, si può anche far saltare la sessione di bilancio per aprire una crisi di governo e andare senza problemi verso l’esercizio provvisorio. Infine, Conte sia avvertito, tutto questo può avvenire perché una componente del Likud, partito perno della maggioranza, decide essenzialmente che è il momento di detronizzare il premier fondando un nuovo partito ad hoc. Questo è quanto accade nella Knesseth di Israele nella quale, durante una seduta drammatica di martedì, si è sfilato Michel Shir, parlamentare del Likud di Benjamin Netanyahu che ha votato contro la proposta della sua maggioranza di far slittare l’approvazione della legge di bilancio al 5 gennaio. Da qui la crisi, non ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Si prenda nota: si può benissimo andare alanticipato anche nel pieno della seconda ondata della pandemia di Covid 19 e mentre si prospetta un terzo lockdown. Non solo, si può anche far saltare la sessione di bilancio per aprire una crisi di governo e andare senza problemi verso l’esercizio provvisorio. Infine, Conte sia avvertito, tutto questo può avvenire perché una componente del Likud, partito perno della maggioranza, decide essenzialmente che è il momento di detronizzare il premier fondando un nuovo partito ad hoc. Questo è quanto accade nella Knesseth dinella quale, durante una seduta drammatica di martedì, si è sfilato Michel Shir, parlamentare del Likud di Benjamin Netanyahu che ha votato contro la proposta della sua maggioranza di far slittare l’approvazione della legge di bilancio al 5 gennaio. Da qui la crisi, non ...

