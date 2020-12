Isola dei Famosi, Pietro Delle Piane si candida: «Ho bisogno di staccare la spina» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Isola dei Famosi, Pietro Delle Piane si candida: «Ho bisogno di staccare la spina». Dopo Temptation Island, l'ex di Antonella Elia, fresco di rottura, è pronto per un... Leggi su leggo (Di giovedì 24 dicembre 2020)deisi: «Hodila». Dopo Temptation Island, l'ex di Antonella Elia, fresco di rottura, è pronto per un...

trash_italiano : Ho bisogno de l’Isola dei Famosi. - KeinPfusch : @Black300Joe dico, hai mai letto UNA SOLA pagina dei regolamenti WTO? Sai che sono possibili dazi del 90% sull'agri… - perepequa1 : Sono così preso dal #GFVIP di quest’anno che non me ne frega proprio nu c4zz dell’isola dei famosi - marikaj28 : RT @Trafello2: Non stavo seguendo ma mi dite perché Carlotta dell'isola dei famosi si è vestita da: paragrafo importante #gfvip - Roby29880142 : Ultima frontiera dei negazionisti dopo aver negato che la Terra sia una sfera, negato l'esistenza del virus e negat… -