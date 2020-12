Isola dei Famosi 2021: verso il cast una famiglia vip (composta da madre, figlio e nuora) (Di giovedì 24 dicembre 2020) La messa in onda de L’Isola dei Famosi 2021 è sempre incerta (dipenderà tutto dall’andamento della pandemia), ma la produzione avrebbe già avviato a buttare giù una lista di eventuali naufraghi e le prime chiamate sarebbero già partite. Se il settimanale Nuovo nell’ultimo numero ha parlato di Andrea Cerioli, Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti di Uomini e Donne, il portale televisivo BubinoBlog ha svelato che potrebbe esserci anche un’intera famiglia vip composta da madre, figlio e nuora. Nel dettaglio potrebbero naufragare Eleonora Giorgi (che si è auto-candidata da mesi), insieme al figlio Paolo Ciavarro ed alla fidanzata Clizia Incorvaia. Tutti e tre hanno già partecipato al Grande Fratello Vip (in edizioni diverse) ed ora potrebbero ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 dicembre 2020) La messa in onda de L’deiè sempre incerta (dipenderà tutto dall’andamento della pandemia), ma la produzione avrebbe già avviato a buttare giù una lista di eventuali naufraghi e le prime chiamate sarebbero già partite. Se il settimanale Nuovo nell’ultimo numero ha parlato di Andrea Cerioli, Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti di Uomini e Donne, il portale televisivo BubinoBlog ha svelato che potrebbe esserci anche un’interavipda. Nel dettaglio potrebbero naufragare Eleonora Giorgi (che si è auto-candidata da mesi), insieme alPaolo Ciavarro ed alla fidanzata Clizia Incorvaia. Tutti e tre hanno già partecipato al Grande Fratello Vip (in edizioni diverse) ed ora potrebbero ...

