Intera famiglia vola con l'auto giù nella scarpata: la figlia non vedrà il Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un terribile incidente ha coinvolto una Intera famiglia, provocando la morte di una 16enne, deceduta sul colpo. Ambulanza (Facebook)Un tragedia incredibile in provincia di Rieti. Un'auto, con a bordo una Intera famiglia, madre, padre e due figli, è caduta improvvisamente in una scarpata, percorrendo una strada che collega il comune di Contigliano con la frazione di Poggio Fidoni. Il volo, facilitato probabilmente dall'assenza, su quel tratto di strada, di barriere protettive, ha consentito all'auto di volare per ben sei metri, prima di schiantarsi al suolo. Nello schianto, la figlia più grande della coppia, di 16anni, è morta praticamente sul colpo, mentre gli altri componenti della famiglia se la sono cavata con ...

