Inter | sfuma il Natale al primo posto | rimane la solidità

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 24 dicembre 2020) L’esce vittoriosa dalla trasferta di Verona Settimo sigillo per l‘che nella sempre insidiosa trasferta di Verona porta a casa i tre punti e si conferma al secondoin classifica dopo aver accarezzato la possibilità di chiudere questo 2020 al. “Niente cinepanettone con lieto fine per l’. “al” sfugge all’ultimo respiro di questo pazzo 2020. Seconda a un punto dalla Juve nell’ultimo campionato, finalista di Europa League e fuori dalla Champions, più volte sull’orlo di una crisi di nervi e di punti, e per non farsi mancare niente ieri in testa alla Serie A fino al gol di Hernandez nel recupero. Verona non è stata indirettamente fatale per il Milan, ma Conte s’è preso tre punti non ...