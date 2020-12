Inter, ipotesi Paris Saint Germain per Eriksen: ecco perchè (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’esonero di Thomas Tuchel dalla panchina del Paris Saint-Germain potrebbe in qualche modo influenzare anche i piani di mercato dell’Inter. Ormai è stato reso noto il fatto che i nerazzurri abbiano messo in vendita Christian Eriksen, a dir poco fuori dai piani di Antonio Conte. Il danese classe 1992 potrebbe così trovare nel Psg una soluzione gradita, soprattutto se sulla panchina dei francesi dovesse arrivare Mauricio Pochettino. I due hanno già lavorato molto bene insieme al Tottenham e non sarebbe una sorpresa se il nuovo allenatore avanzasse come richiesta sul mercato proprio l’arrivo di Eriksen. Non resta che vedere gli sviluppi, a partire dall’arrivo di Pochettino a Parigi che ovviamente non è ancora certo. Francia, il PSG esonera Tuchel dopo la vittoria per 4-0 sullo ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’esonero di Thomas Tuchel dalla panchina delpotrebbe in qualche modo influenzare anche i piani di mercato dell’. Ormai è stato reso noto il fatto che i nerazzurri abbiano messo in vendita Christian, a dir poco fuori dai piani di Antonio Conte. Il danese classe 1992 potrebbe così trovare nel Psg una soluzione gradita, soprattutto se sulla panchina dei francesi dovesse arrivare Mauricio Pochettino. I due hanno già lavorato molto bene insieme al Tottenham e non sarebbe una sorpresa se il nuovo allenatore avanzasse come richiesta sul mercato proprio l’arrivo di. Non resta che vedere gli sviluppi, a partire dall’arrivo di Pochettino a Parigi che ovviamente non è ancora certo. Francia, il PSG esonera Tuchel dopo la vittoria per 4-0 sullo ...

