Inter | 108 gol nell' anno solare | ecco chi ha segnato e come

Il panettone di Milano è più buono del pandoro di Verona. L'Inter chiude il 2020 con un'altra vittoria, la settima di fila in campionato. Al Bentegodi bastano due acuti di Lautaro e Skriniar, bravo a ...

La mentalità di Conte finalmente aderisce alla squadra: analisi Inter-Verona

Contro l’Hellas Verona l’Inter soffre, ma tiene duro ... In tutto l’anno solare sono 108 i gol in tutte le competizioni, obbiettivo raggiunto per la terza volta dal 1929 a oggi.

