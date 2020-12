"Insulta Salvini e Meloni? Revocata la cittadinanza": Verona, pazzesco schiaffo a Roberto Saviano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una decisione pesantissima a Verona, dove il consiglio comunale ha revocato la cittadinanza onoraria che era stata conferita allo scrittore Roberto Saviano. La revoca è stata stabilita con 20 voti a favore, 7 contrari e un astenuto. La richiesta era stata presentata dal consigliere comunale leghista Alberto Zelger, per il quale "Saviano è diventato un personaggio provocatorio, irrispettoso dei suoi avversari politici: nessuno mette in discussione il suo impegno contro la camorra, ma il suo delirio egocentrico che lo porta ad attaccare rappresentanti del popolo colpevoli soltanto di avere un'opinione diversa dalla sua su più questioni: dalla liberalizzazione della droga all'immigrazione". La notizia è stata riportata da L'Adige, che spiega come a Saviano vengono contestate le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Una decisione pesantissima a, dove il consiglio comunale ha revocato laonoraria che era stata conferita allo scrittore. La revoca è stata stabilita con 20 voti a favore, 7 contrari e un astenuto. La richiesta era stata presentata dal consigliere comunale leghista Alberto Zelger, per il quale "è diventato un personaggio provocatorio, irrispettoso dei suoi avversari politici: nessuno mette in discussione il suo impegno contro la camorra, ma il suo delirio egocentrico che lo porta ad attaccare rappresentanti del popolo colpevoli soltanto di avere un'opinione diversa dalla sua su più questioni: dalla liberalizzazione della droga all'immigrazione". La notizia è stata riportata da L'Adige, che spiega come avengono contestate le ...

