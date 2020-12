Indovina il vip La riconosci? E’ una delle donne più amate dagli italiani

Leggi su instanews

(Di giovedì 24 dicembre 2020)il vip misterioso di oggi. La? Guarda con molta attenzione questa posa, la vedremo spesso ballare ma non è una ballerinail vip misterioso di oggi, riesci a riconoscere la bambina che c’è in questa foto? In questo scatto sta compiendo un gesto che le vedremo fare spesso quando diventerà famosa: sta ballando. Ma non è una ballerina professionista, anche se oggettivamente ballare è una cosa che le riesce molto bene, poiché l’ha fatto per molti anni, riscuotendo un notevole apprezzamento da tutto il pubblico italiano.il vip (web source)In questa foto la nostra vip misteriosa di oggi ha soltanto 7 anni ma già dimostra una classe ed un’eleganza che la contraddistingueranno da grande. Lo scatto è stato fatto nella seconda metà degli anni ’90 e questo lascia intendere che si tratta di una ...