Indagine avviata dall’antitrust cinese su colosso Alibaba (Di giovedì 24 dicembre 2020) Accusa da parte dell’antitrust cinese Alibaba, colosso delle vendite online fondata dall’imprenditore Jack Ma. L’antitrust cinese ha deciso di porre sotto Indagine il colosso Alibaba Group per “sospette pratiche monopolistiche”. Lo ha riferito l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Nei guai quindi l’azienda multimiliardaria fondata da Jack Ma, ineguagliabile nelle vendite online in Cina e nel mondo. Le autorità finanziarie di regolamentazione terranno anche colloqui di “supervisione e guida” con Ant Group, la fintech company di Alibaba, a poche settimane dallo stop alla ipo dei record deciso all’ultimo minuto da Pechino. Le indagini hanno portato un crollo immediato in borsa per Alibaba: cede ... Leggi su chenews (Di giovedì 24 dicembre 2020) Accusa da parte dell’antitrustdelle vendite online fondata dall’imprenditore Jack Ma. L’antitrustha deciso di porre sottoilGroup per “sospette pratiche monopolistiche”. Lo ha riferito l’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. Nei guai quindi l’azienda multimiliardaria fondata da Jack Ma, ineguagliabile nelle vendite online in Cina e nel mondo. Le autorità finanziarie di regolamentazione terranno anche colloqui di “supervisione e guida” con Ant Group, la fintech company di, a poche settimane dallo stop alla ipo dei record deciso all’ultimo minuto da Pechino. Le indagini hanno portato un crollo immediato in borsa per: cede ...

agenziademanio : ??Avviata indagine di mercato esplorativa per la ricerca di un #immobile ad uso #ufficio #pubblico per la sede della… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, pazienti morti in casa per anziani a Messina: 5 indagati: L’indagine della Procura è stata avvia… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, pazienti morti in casa per anziani a Messina: 5 indagati: L’indagine della Procura è sta… - Primaonline : Facebook e Google pronte ad aiutarsi nell’indagine antitrust avviata da 10 stati Usa. - MRGUMEDE40 : RT @Primaonline: Facebook e Google pronte ad aiutarsi nell’indagine antitrust avviata da 10 stati Usa -