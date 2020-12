In Regione Lombardia non piace il presepe di De Luca: il giallo del regalo di Natale rimbalzato. Alla fine lo prende Bergamo (Di giovedì 24 dicembre 2020) La storia che nelle ultime ore si sta compiendo tra Milano e la città di Napoli potrebbe essere ribattezzata: Il presepe della discordia. Sembra infatti che la rappresentazione del Natale che Vincenzo De Luca desiderava donare al suo omologo lombardo Attilio Fontana non sia stato accettato. A rifiutare l’omaggio non sarebbe stato il governatore della Lombardia, ma l’assessora da lui nominata al Turismo e anche al Marketing e Alla Moda: l’ex sciatrice Lara Magoni, esponente di Fratelli d’Italia. Nessuna nota ufficiale, ma un passaparola di telefonate tra una segreteria e l’altra che ha portato al gran rifiuto. L’iniziativa è nata come atto di solidarietà da parte della Campania nei confronti delle zone più martoriate dall’epidemia da Coronavirus. La vicenda Su iniziativa di De ... Leggi su open.online (Di giovedì 24 dicembre 2020) La storia che nelle ultime ore si sta compiendo tra Milano e la città di Napoli potrebbe essere ribattezzata: Ildella discordia. Sembra infatti che la rappresentazione delche Vincenzo Dedesiderava donare al suo omologo lombardo Attilio Fontana non sia stato accettato. A rifiutare l’omaggio non sarebbe stato il governatore della, ma l’assessora da lui nominata al Turismo e anche al Marketing eModa: l’ex sciatrice Lara Magoni, esponente di Fratelli d’Italia. Nessuna nota ufficiale, ma un passaparola di telefonate tra una segreteria e l’altra che ha portato al gran rifiuto. L’iniziativa è nata come atto di solidarietà da parte della Campania nei confronti delle zone più martoriate dall’epidemia da Coronavirus. La vicenda Su iniziativa di De ...

