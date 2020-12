In questa foto era giovanissima, oggi è una delle protagoniste di una famosa soap opera: l’avete riconosciuta? (Di giovedì 24 dicembre 2020) Qui era giovanissima, adesso è una delle protagoniste di una famosa soap opera: avete capito di chi si tratta? Una foto ricordo meravigliosa, la ragazza in questa foto allora era giovanissima e, soprattutto bellissima, oggi è divenuta una delle protagoniste di una seguitissima soap opera, che va in onda tutte le sere. E’ una delle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 24 dicembre 2020) Qui era, adesso è unadi una: avete capito di chi si tratta? Unaricordo meravigliosa, la ragazza inallora erae, soprattutto bellissima,è divenuta unadi una seguitissima, che va in onda tutte le sere. E’ unaL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CarloCalenda : Conte rimarrà in versione TER. E come abbiamo dimenticato le foto con Salvini dimenticheremo questa sceneggiata. Gl… - istsupsan : ??Buon compleanno, #PieroAngela! ??In questa foto, scattata il 28 febbraio 2018, è nel Museo dell'Istituto Superior… - Azione_it : 'Conte rimarrà in versione Ter. Dimenticheremo questa sceneggiata come abbiamo dimenticato le foto con Salvini. Tra… - Tataxa6 : @giuseppe_galise Quanta bellezza in questa terra! Baciata da Dio... ?? La foto è una cartolina ???? - nonsonpago1 : @maurobiani: #taglioalto Il 2020 questa settimana per @espressonline -