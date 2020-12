In arrivo dal Belgio il vaccino per l'Italia (Di giovedì 24 dicembre 2020) I container sono in viaggio a bordo dei tir della Pfizer-BioNtech e una volta superato il confine, saranno scortati dai militari fino a destinazione, lo Spallanzani di Roma Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) I container sono in viaggio a bordo dei tir della Pfizer-BioNtech e una volta superato il confine, saranno scortati dai militari fino a destinazione, lo Spallanzani di Roma

ItalyinUK : ?? Firmata l'ordinanza del @MinisteroSalute che riapre, con limitazioni, il traffico aereo dal Regno Unito all'Itali… - Tg1Raiofficial : Da oggi #Londra e il sud dell'Inghilterra tornano in #lockdown. A preoccupare è una nuova variante del virus, che s… - SusannaCeccardi : In #Toscana i cittadini sono stati presi in giro dalla Giunta #Giani che aveva annunciato l’arrivo della zona giall… - bizcommunityit : Funerali di Pietro e Francesca uccisi dal papà: l'arrivo delle bare bianche, i compagni... - luigiboschi : Decreto Milleproroghe 2021, approvato dal CdM: cosa prevede? Tutte le novità in arrivo -