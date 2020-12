Ilaria Cucchi: “Sono stata querelata da Matteo Salvini” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Attraverso un post che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ha reso noto che Matteo Salvini l’ha querelata. Ilaria Cucchi querelata da Matteo Salvini Leggiamo sul profilo di Ilaria Cucchi: “Io e Matteo Salvini siamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come persona offesa“. E la donna spiega il motivo: “Mi ha querelata perché, dopo le sue dichiarazioni rese al momento della sentenza della Corte d’Assise di Appello che condannava, dopo 10 anni, i carabinieri ritenuti colpevoli dell’uccisione di mio fratello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Attraverso un post che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook,, sorella di Stefano, ha reso noto chel’hadaLeggiamo sul profilo di: “Io esiamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come persona offesa“. E la donna spiega il motivo: “Mi haperché, dopo le sue dichiarazioni rese al momento della sentenza della Corte d’Assise di Appello che condannava, dopo 10 anni, i carabinieri ritenuti colpevoli dell’uccisione di mio fratello ...

