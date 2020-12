Ilaria Cucchi: 'Salvini mi ha querelata'. Ma la procura ha già chiesto l'archiviazione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che assurdità. 'Io e Matteo Salvini siamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come 'persona offesa'. Mi ha querelata perché dopo le sue ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 dicembre 2020) Che assurdità. 'Io e Matteosiamo stati citati davanti al tribunale di Milano il 23 febbraio alle ore 14. Io come indagata e lui come 'persona offesa'. Mi haperché dopo le sue ...

HuffPostItalia : Ilaria Cucchi: 'Salvini mi ha querelata' - fanpage : Chiesta l'archiviazione per Ilaria #Cucchi. Aveva dato dello sciacallo a #Salvini - Adnkronos : #IlariaCucchi: '#Salvini mi ha querelato, andremo in tribunale 23 febbraio' - Debora92992943 : @CarloMo88935773 @fanpage No, non può, in questo caso è un'offesa gratuita, perchè Ilaria Cucchi, al contrario di… - 1959_wilma : RT @carloemme50: @M49liberorso @cucchi_ilaria Qui ci starebbe bene un “Siamo tutti Ilaria Cucchi” giusto per far capire a quello là che noi… -