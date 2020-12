Il Signore degli Anelli Le due torri/ Video, su 20 il film con Elijah Wood (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Signore degli Anelli Le due torri in onda su Canale 20 oggi, 24 dicembre, dalle 21. Nel cast Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Cate Blanchett Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020) IlLe duein onda su Canale 20 oggi, 24 dicembre, dalle 21. Nel cast, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Cate Blanchett

littlemixftlodo : RT @saponepermani: Questa sera: RAI 2, alla ricerca di dory RAI 4, edward mani di forbice Italia 1, Il Grinch 20, il signore degli anelli E… - iloveshirbert : RT @Inmestatvirtus: LO DICO? Lo dico. Non ho mai visto il Signore degli Anelli ?? - brobrilluccico : RT @Inmestatvirtus: LO DICO? Lo dico. Non ho mai visto il Signore degli Anelli ?? - GaiaBaldacci : RT @Inmestatvirtus: LO DICO? Lo dico. Non ho mai visto il Signore degli Anelli ?? - silviorossi8 : 'Il mondo è davvero pieno di pericoli, e vi sono molti posti oscuri; ma si trovano ancora delle cose belle, e nono… -