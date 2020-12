Il siero regalo di Natale Efficacia | quantità | distribuzione e priorità | quello che c' è da sapere

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Andrea Cuomo Domande e risposte sulla campagna che potrebbe cambiare definitivamente la storia della pandemia. Le prime dosi saranno quelle prodotte da Pfizer e BioNTech, già autorizzate dall'agenzia europea 1. Quando inizierà la campagna vaccinale contro il Sars-CoV2 in Italia? Il V-day è stato simbolicamente fissato al 27 dicembre, domenica prossima, undiin lieve ritardo. 2. Quante saranno le dosi disponibili per l'Italia? È previsto un totale di 202 milioni di dosi di vaccino per il nostro Paese, naturalmente non tutte disponibili da subito. Va considerato che ogni persona dovrà fare due dosi. 3. Qual è il primo vaccino che sarà a disposizione? Èprodotto da Pfizer e BioNTech, che hanno annunciato di aver ricevuto il via libera dall'Aifa, che ha recepito in Italia l'autorizzazione concessa ...