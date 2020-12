Il Psg esonera Tuchel Il tecnico avvisato dal club nella notte

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Una deflagrazione enorme ed inaspettata. È così che L’Equipe definisce l’esonero di Thomasda parte del Paris Saint Germain. Un licenziamento che avviene dopo la vittoria per 4-0 contro lo Strasburgo maturata mercoledì sera al Parco dei Principi. Una cosa che ricorda un po’ quanto accadde al Napoli di Ancelotti. Il quotidiano francese scrive cheè stato informato della decisione dalla dirigenza del. Il suo contratto sarebbe scaduto a giugno dell’anno prossimo.è riuscito a portare il Psg al primo posto nel girone di Champions, ma dopo la sconfitta contro il Lione del 13 dicembre, in Ligue, la sua posizione si è indebolita. Ilha fatto il punto sule ha deciso di non prolungare oltre la ...