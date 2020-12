Il Psg esonera Tuchel. Al suo posto in arrivo Pochettino (Di giovedì 24 dicembre 2020) Clamoroso all'ombra della Tour Eiffel. Nonostante il successo di ieri per 4-0 sullo Strasburgo in League 1, il Paris Saint Germain ha deciso di separarsi da Thomas Tuchel sei mesi prima rispetto alla ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Clamoroso all'ombra della Tour Eiffel. Nonostante il successo di ieri per 4-0 sullo Strasburgo in League 1, il Paris Saint Germain ha deciso di separarsi da Thomassei mesi prima rispetto alla ...

Eurosport_IT : CLAMOROSO A PARIGI ?? Il PSG esonera Tuchel alla vigilia di Natale nonostante il netto 4-0 contro lo Strasburgo ?????… - infoitsport : Il Psg esonera Tuchel. Il tecnico avvisato dal club nella notte - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Francia, il Psg esonera Tuchel: Pochettino in pole per la panchina - infoitsport : Clamoroso: il PSG esonera Tuchel. Pochettino in pole - ninetiesbish : RT @SStefano93: Prima gli dà una barca di soldi per la grana Icardi, poi esonera Tuchel ma non gli soffia Allegri e prendendo Pochettino fo… -