Il PSG esonera il tecnico Tuchel nonostante il 4 a 0, ecco perchè (Di giovedì 24 dicembre 2020) Natale amaro per Thomas Tuchel, oramai ex allenatore del Paris Saint Germain, che è stato ufficialmente “messo alla porta” dal club parigino nonostante il rotondo 4 a 0 contro lo Strasburgo nell’ultima gara di campionato la scorsa serata. L’ex allenatore del Borussia Dortmund era arrivato nel 2018 ed ha conquistato due campionati francesi, oltre ad arrivare in finale di Champions League nell’ultima edizione, uscendo battuto dal Bayern Monaco per 1 a 0. Niente panettone nonostante l’avvio incerto della squadra in campionato, al di sotto degli standard degli ultimi anni che avevano visto lo strapotere del PSG in Ligue 1, la squadra era in leggera crescita nonostante attualmente occupi il terzo posto in graduatoria, sebbene ad un solo punto da Lilla e Lione. L’allenatore infatti paga qualche contrasto di troppo con il ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Natale amaro per Thomas, oramai ex allenatore del Paris Saint Germain, che è stato ufficialmente “messo alla porta” dal club pariginoil rotondo 4 a 0 contro lo Strasburgo nell’ultima gara di campionato la scorsa serata. L’ex allenatore del Borussia Dortmund era arrivato nel 2018 ed ha conquistato due campionati francesi, oltre ad arrivare in finale di Champions League nell’ultima edizione, uscendo battuto dal Bayern Monaco per 1 a 0. Niente panettonel’avvio incerto della squadra in campionato, al di sotto degli standard degli ultimi anni che avevano visto lo strapotere del PSG in Ligue 1, la squadra era in leggera crescitaattualmente occupi il terzo posto in graduatoria, sebbene ad un solo punto da Lilla e Lione. L’allenatore infatti paga qualche contrasto di troppo con il ...

