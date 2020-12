Il primario di Bergamo: “Un negazionista è libero di morire, non venga in ospedale” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Bergamo, 24 dic – Nella “nuova normalità” dovremo rinunciare a tante cose, anche al giuramento di Ippocrate a quanto pare. Sì perché il primario di Bergamo Luca Lorini non crede di dover “curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute”, come scritto nel giuramento (aggiornato al 2014). Perché se sei un “negazionista” Lorini non ti augura la morte ma poco ci manca: “Non condivido il pensiero di un negazionista o un no vax, ma lo rispetto. Però vorrei che lui nella sua scelta rispettasse gli altri, cioè noi. Se si ammala non deve venire in ospedale”, ha dichiarato Lorini in questa intervista rilasciata a Paolo Berizzi su Repubblica. Un negazionista o un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020), 24 dic – Nella “nuova normalità” dovremo rinunciare a tante cose, anche al giuramento di Ippocrate a quanto pare. Sì perché ildiLuca Lorini non crede di dover “curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute”, come scritto nel giuramento (aggiornato al 2014). Perché se sei un “” Lorini non ti augura la morte ma poco ci manca: “Non condivido il pensiero di uno un no vax, ma lo rispetto. Però vorrei che lui nella sua scelta rispettasse gli altri, cioè noi. Se si ammala non deve venire in”, ha dichiarato Lorini in questa intervista rilasciata a Paolo Berizzi su Repubblica. Uno un ...

