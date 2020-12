Il Paradiso delle Signore, anticipazioni oggi 24 dicembre: Beatrice passa la notte da Vittorio (Di giovedì 24 dicembre 2020) Trama e anticipazioni del “Il Paradiso delle Signore” puntata di oggi: Beatrice dopo aver trascorso una piacevole serata con Vittorio si ferma a dormire a casa sua. Intanto Federico accetta di andare a pranzo da sua madre Silvia… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) Trama edel “Il” puntata didopo aver trascorso una piacevole serata consi ferma a dormire a casa sua. Intanto Federico accetta di andare a pranzo da sua madre Silvia… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola Articolo completo: dal blog SoloDonna

