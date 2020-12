Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 dicembre: due personaggi scelgono la data di nozze (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 dicembre: ecco come ci faranno festeggiare il Natale i personaggi della soap di RAI 1! Luciano mette ancora una buona parola per Silvia con Federico Il giovane racconta all’uomo che gli ha fatto da padre la commozione di Silvia, vendendolo entrare la sera della Vigilia, e il Ragioniere lo esorta ancora a riappacificarsi con la madre. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 dicembre: finalmente Cosimo e Gabriella decidono il giorno in cui sposarsi I due fidanzati sembrano fare davvero sul serio e stabiliscono la data di nozze. Tuttavia in una recente intervista, Emmanuel Caserio, l’attore che interpreta Salvatore, ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il25: ecco come ci faranno festeggiare il Natale idella soap di RAI 1! Luciano mette ancora una buona parola per Silvia con Federico Il giovane racconta all’uomo che gli ha fatto da padre la commozione di Silvia, vendendolo entrare la sera della Vigilia, e il Ragioniere lo esorta ancora a riappacificarsi con la madre. Il25: finalmente Cosimo e Gabriella decidono il giorno in cui sposarsi I due fidanzati sembrano fare davvero sul serio e stabiliscono ladi. Tuttavia in una recente intervista, Emmanuel Caserio, l’attore che interpreta Salvatore, ha ...

