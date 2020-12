Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 dicembre: Vittorio si avvicina a Beatrice (Di giovedì 24 dicembre 2020) anticipazioni e curiosità sulla puntata del 24 dicembre de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. In questa puntata vedremo l’avvicinamento tra Vittorio e Beatrice, mentre Armando riceverà un bellissimo regalo da Agnese. Il Dottor Conti riuscirà a passare una bella vigilia di Natale? Ecco tutto quello che c’è da L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020)e curiosità sulla puntata del 24de Il, in onda su Rai Uno dalle 15.55 circa. In questa puntata vedremo l’mento tra, mentre Armando riceverà un bellissimo regalo da Agnese. Il Dottor Conti riuscirà a passare una bella vigilia di Natale? Ecco tutto quello che c’è da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

f_uccheddu : RT @elidani12: Vorrei delle ali per volare da te.. ...in paradiso - bergamasco_rita : RT @AlzogliOcchi: 'Dobbiamo pensare il paradiso non come è raffigurato dagli affreschi delle chiese, ma come recupero delle piccole cose, d… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Dall'inferno al Paradiso, la magia di Dante è su Robinson [aggiornamento delle 18:58] - repubblica : Dall'inferno al Paradiso, la magia di Dante è su Robinson [aggiornamento delle 18:58] - Cristina9891 : RT @elidani12: Vorrei delle ali per volare da te.. ...in paradiso -