Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: SILVIA, la trasformazione continuerà! (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questa è la settimana natalizia anche nelle vicende de Il paradiso delle signore, fiction in cui come sapete corrispondono con la realtà il giorno e il mese… ma ovviamente non l’anno! Ed è anche la settimana in cui sono più che mai protagonisti i bambini: proprio in questi giorni stiamo notando al paradiso un particolarissimo “Babbo Natale” i cui elfi sono Carletto (Dylan Interlenghi) e Serena (Giulia Patrignani). Oggi e domani – 24 e 25 dicembre – vanno in onda le ultime due puntate del paradiso prima di una breve pausa (i nostri protagonisti torneranno in video lunedì 4 gennaio 2021) e gli episodi che stiamo per vedere porteranno in scena il primo Natale insieme della nuova famiglia costituita da Clelia (Enrica Pintore), Carletto e Luciano (Giorgio Lupano). Serena e Carletto / Il ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 24 dicembre 2020) Questa è la settimana natalizia anche nelle vicende de Il, fiction in cui come sapete corrispondono con la realtà il giorno e il mese… ma ovviamente non l’anno! Ed è anche la settimana in cui sono più che mai protagonisti i bambini: proprio in questi giorni stiamo notando alun particolarissimo “Babbo Natale” i cui elfi sono Carletto (Dylan Interlenghi) e Serena (Giulia Patrignani). Oggi e domani – 24 e 25 dicembre – vanno in onda le ultime due puntate delprima di una breve pausa (i nostri protagonisti torneranno in video lunedì 4 gennaio 2021) e gli episodi che stiamo per vedere porteranno in scena il primo Natale insieme della nuova famiglia costituita da Clelia (Enrica Pintore), Carletto e Luciano (Giorgio Lupano). Serena e Carletto / Il ...

redazionetvsoap : FEDERICO andrà da lei a NATALE, ma poi? #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni - Morbidosamente : RT @elidani12: Vorrei delle ali per volare da te.. ...in paradiso - marco_nassini : @AmbCina Buon Natale a tutti i credenti di ogni religione rispettosi delle leggi di stato, in tutto il mondo. Buon… - f_uccheddu : RT @elidani12: Vorrei delle ali per volare da te.. ...in paradiso - bergamasco_rita : RT @AlzogliOcchi: 'Dobbiamo pensare il paradiso non come è raffigurato dagli affreschi delle chiese, ma come recupero delle piccole cose, d… -