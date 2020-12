"Il nostro Paese è in fase di decrescita anche se sta rallentando" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Valentina Dardari Rezza e Brusaferro hanno reso noti i dati del monitoraggio regionale: nel mirino una sola regione con l'Rt maggiore di 1 Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute e Silvio Brusaferro, presidente dell’iss hanno parlato durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid-19 della Cabina di Regia. Rezza e Brusaferro: "Tendenza alla stabilizzazione" Brusaferro ha spiegato che il valore dell’Rt "a 14 giorni in quasi tutte le regioni è inferiore a 1 tranne in Veneto dove è intorno a 1,1”, sottolineando che vi è però una leggera risalita dell'Rt a 14 giorni passato dallo 0,86 a 0,90. La situazione è di una certa instabilità a livello nazionale, e a livello di diverse Regioni. Si potrebbe quindi pensare a una fase di transizione. Dopo alcune settimane in cui si è assistito a ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Valentina Dardari Rezza e Brusaferro hanno reso noti i dati del monitoraggio regionale: nel mirino una sola regione con l'Rt maggiore di 1 Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute e Silvio Brusaferro, presidente dell’iss hanno parlato durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid-19 della Cabina di Regia. Rezza e Brusaferro: "Tendenza alla stabilizzazione" Brusaferro ha spiegato che il valore dell’Rt "a 14 giorni in quasi tutte le regioni è inferiore a 1 tranne in Veneto dove è intorno a 1,1”, sottolineando che vi è però una leggera risalita dell'Rt a 14 giorni passato dallo 0,86 a 0,90. La situazione è di una certa instabilità a livello nazionale, e a livello di diverse Regioni. Si potrebbe quindi pensare a unadi transizione. Dopo alcune settimane in cui si è assistito a ...

