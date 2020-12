Il Natale sul Reno di Lugi Pirandello

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 24 dicembre 2020) – La mamma, – gridò Jenny entrando esultante nella mia camera e battendo le mani, – la mamma acconsente per te! Mi voltai a guardarla con aria stupita dal canto del fuoco, in cui stavo da circa un’ora tutto ristretto in me dal freddo, con le mani e i piedi al caldo alito del camino, e l’anima… oh, l’anima, chi sa dir dove se ne vada in certi momenti, quasi alienata dai sensi, inerti, mentre gli occhi par che guardino e pur non vedono? – Uh! – riprese tosto Jenny, come assiderata dal mio freddo. – Mi sembri un vecchio! Figuriamoci, se la neve fosse davvero caduta qui! E cosí dicendo, mi scompigliò su la testa i capelli. Io le presi ambo le mani bellissime, e le tenni a lungo tra le mie: – Te le riscaldo, aspetta! A che acconsente la mamma? – A festeggiare il Santo! – esclamò Jenny, riprendendo la vivacità, con cui era entrata in camera mia, e nascondendo in ...