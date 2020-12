Il “Natale sospeso” negli ospedali e sulle ambulanze: ‘Stanchi e sempre accanto ai pazienti isolati dal Covid. Un appello? Siate responsabili’ (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Un Natale sospeso”. È quello che stanno vivendo i medici, gli infermieri e i volontari impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid. Da febbraio non si sono mai fermati e durante le festività sono chiamati ad uno sforzo più grande rispetto agli scorsi anni. “Il volume dei pazienti è molto più alto pertanto ci sarà più personale che lavorerà”, spiega il professor Raffaele Bruno, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia. Non tornerà in Calabria dalla sua famiglia come negli scorsi anni, ma rimarrà in ospedale. “Arriviamo a queste feste stanchi sia psicologicamente sia fisicamente – racconta il professor Bruno – la piccola pausa estiva non è bastata per ricaricare le batterie vista la recrudescenza dei contagi che abbiamo registrato a partire da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Un”. È quello che stanno vivendo i medici, gli infermieri e i volontari impegnati in prima linea nella lotta contro il. Da febbraio non si sono mai fermati e durante le festività sono chiamati ad uno sforzo più grande rispetto agli scorsi anni. “Il volume deiè molto più alto pertanto ci sarà più personale che lavorerà”, spiega il professor Raffaele Bruno, direttore del reparto di Malattie infettive del Policlinico San Matteo di Pavia. Non tornerà in Calabria dalla sua famiglia comescorsi anni, ma rimarrà in ospedale. “Arriviamo a queste feste stanchi sia psicologicamente sia fisicamente – racconta il professor Bruno – la piccola pausa estiva non è bastata per ricaricare le batterie vista la recrudescenza dei contagi che abbiamo registrato a partire da ...

