Il Meteo Italia coperta dalla neve. L'evento (Di giovedì 24 dicembre 2020) Meteo Italia con la neve La magia della neve è qualcosa di impagabile. Al di là dei disagi che può causare, ma quando è troppa e persistente, vedere una città, una spiaggia, una collina o una montagna innevata riempie il cuore. Si torna un po' bambini, diciamolo. La neve al suolo, per molti, è il vedere realizzarsi il sogno fanciullesco. Ed è comprensibile, dopotutto siamo in Italia, il bel Paese, il Paese dal clima mediterraneo. Non siamo né in Scandinavia, né in Russia, dove invece la neve è l'elemento imprescindibile di ogni Inverno. Ecco, magari da quelle parti desiderano ciò che abbiamo noi, ovvero il clima mite e le belle giornate di sole. A ognuno il suo, come si suol dire. Fatto sta che in questi giorni si parla ripetutamente di neve, di ...

