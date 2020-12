Il meteo di Natale e del weekend di Santo Stefano: in arrivo freddo e neve (Di giovedì 24 dicembre 2020) Piogge e nevicate a Natale e nei successivi giorni di festa. Nei prossimi giorni l’inverno si farà sentire in tutta Italia con l’arrivo di un vortice ciclonico di origine polare. Dunque ci saranno precipitazioni, anche a carattere nevoso, che interesseranno giorno dopo giorno tutte le regioni: prima il Nord, poi il Centro-Sud (LE PREVISIONI). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 dicembre 2020) Piogge e nevicate ae nei successivi giorni di festa. Nei prossimi giorni l’inverno si farà sentire in tutta Italia con l’di un vortice ciclonico di origine polare. Dunque ci saranno precipitazioni, anche a carattere nevoso, che interesseranno giorno dopo giorno tutte le regioni: prima il Nord, poi il Centro-Sud (LE PREVISIONI).

Il clima però cambierà decisamente proprio dal giorno di Natale, quando le temperature si abbasseranno ... Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso Telegram. Se vi piace il nostro ...

Con l’entrata dell’Italia in zona rossa per le feste, in oltre la metà delle famiglie (52%) si preparano in casa i dolci tipici del Natale, per sfruttare il maggior tempo da trascorrere tra le mura do ...

