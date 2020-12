Il magistrato Guariniello: “Chi non si vaccina rischia licenziamento” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il magistrato Raffaele Guariniello, che ha una vasta esperienza nei settori del lavoro, della salute e dell’ambiente, sostiene che i lavoratori che non intendono vaccinarsi contro il Covid-19 rischiano il licenziamento. In un’intervista al Fatto Quotidiano, il pm espone il suo ragionamento, che parte dal principio costituzionale per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. “Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”, sostiene Guariniello. La legge a cui fa riferimento il magistrato è il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, che “impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 dicembre 2020) IlRaffaele, che ha una vasta esperienza nei settori del lavoro, della salute e dell’ambiente, sostiene che i lavoratori che non intendonorsi contro il Covid-19no il. In un’intervista al Fatto Quotidiano, il pm espone il suo ragionamento, che parte dal principio costituzionale per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. “Tutelare la salute significare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge”, sostiene. La legge a cui fa riferimento ilè il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, che “impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per ...

fattoquotidiano : 'CHI NON SI VACCINA PUÒ ESSERE LICENZIATO' Il magistrato Raffaele #Guariniello lo dice senza mezzi termini: 'Lo pre… - giusepp28331069 : RT @fattoquotidiano: 'CHI NON SI VACCINA PUÒ ESSERE LICENZIATO' Il magistrato Raffaele #Guariniello lo dice senza mezzi termini: 'Lo preved… - vago7858 : RT @fattoquotidiano: 'CHI NON SI VACCINA PUÒ ESSERE LICENZIATO' Il magistrato Raffaele #Guariniello lo dice senza mezzi termini: 'Lo preved… - ArmandaGelsomin : RT @fattoquotidiano: 'CHI NON SI VACCINA PUÒ ESSERE LICENZIATO' Il magistrato Raffaele #Guariniello lo dice senza mezzi termini: 'Lo preved… - sonoclaudio : Il ritorno di Raffaele #Guariniello. Rumoroso, in linea con stile che ha sempre contraddistinto la sua carriera di… -