Il lockdown morbido di Natale Molti negozi aperti | mercati affollati e tutti in fila davanti alle pescherie

Stupore tra i cittadini per la quantità di esercizi commerciali che non sono stati costretti a chiudere. Ma nelle città italiane non ci sono ...

Cosa posso fare oggi, 23 dicembre

Già dal 21 dicembre non è più possibile uscire dalla regione in cui si vive, o in cui si ha la residenza. E da domani non sarà più permesso spostarsi al di fuori del proprio comune. Nelle zone rosse s ...

Stupore tra i cittadini per la quantità di esercizi commerciali che non sono stati costretti a chiudere. Ma nelle città italiane non ci sono più gli assembramenti e il traffico dei giorni scorsi.

Già dal 21 dicembre non è più possibile uscire dalla regione in cui si vive, o in cui si ha la residenza. E da domani non sarà più permesso spostarsi al di fuori del proprio comune. Nelle zone rosse s ...