Il dramma di quest'uomo: prova ad entrare in casa, finisce in disgrazia. Un video sconcertante | Guarda (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un video tragicomico ma che, ammettiamolo, fa molto ridere. Un video proposto da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 23 dicembre. Il protagonista del filmato, suo malgrado, è un corpulento personaggio il cui rientro in casa è sostanzialmente impossibile. La ragione? L'asfalto del cortiletto è completamente ghiacciato e lui, borse in mano e circondato da fiocchi di neve e vento, proprio non riesce a restare in piedi. Cade e addirittura scivola fino a fuori il cortiletto. Ma non desiste, così si mette in ginocchio sopra un telo e striscia fino alla porta di casa. Impresa compiuta e grassissime risate alle spalle del malcapitato. Striscia, rientro a casa impossibile: il video Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Untragicomico ma che, ammettiamolo, fa molto ridere. Unproposto da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 23 dicembre. Il protagonista del filmato, suo malgrado, è un corpulento personaggio il cui rientro inè sostanzialmente impossibile. La ragione? L'asfalto del cortiletto è completamente ghiacciato e lui, borse in mano e circondato da fiocchi di neve e vento, proprio non riesce a restare in piedi. Cade e addirittura scivola fino a fuori il cortiletto. Ma non desiste, così si mette in ginocchio sopra un telo e striscia fino alla porta di. Impresa compiuta e grassissime risate alle spalle del malcapitato. Striscia, rientro aimpossibile: il

