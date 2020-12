Il dramma di Mario Ermito: “Mio padre stava morendo davanti ai miei occhi” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Mario Ermito racconta il dramma vissuto qualche anno fa: tra la lacrime racconta di aver visto suo padre quasi morire davanti ai suoi occhi. Il Natale si avvicina e nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dilaga la nostalgia per gli affetti. Anche gli ultimi arrivati come Mario Ermito si lasciano andare a confidenze toccanti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 24 dicembre 2020)racconta ilvissuto qualche anno fa: tra la lacrime racconta di aver visto suoquasi morireai suoi. Il Natale si avvicina e nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dilaga la nostalgia per gli affetti. Anche gli ultimi arrivati comesi lasciano andare a confidenze toccanti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

